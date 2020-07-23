В России законодательно запретили курить вейпы, айкосы и кальяны в общественных местах

Кроме того, на эти системы курения вводятся и ограничения по продаже: как и обычные сигареты, их запрещено продавать несовершеннолетним. Административная ответственность предусмотрена и за демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях. Дополнительным нововведением станет законодательный запрет на любые варианты курения в коммунальных квартирах. Однако есть и хорошая новость: всем, кто решит бросить курить, будет оказываться медицинская помощь, направленная на прекращение потребления табака или никотиносодержащей продукции.

Фото: depositphotos

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