В России законодательно запретили курить вейпы, айкосы и кальяны в общественных местах
Как сообщает издание «РИА Новости», закон принят на пленарном заседании Госдумы. Согласно ему, на электронные сигареты, айкос, вейпы, кальяны и другие альтернативы табаку наложены серьезные ограничения в соответствии с действующими ограничениями. Так, в кафе, ресторанах, торговых центрах, в аэропортах и зданиях вокзалов курить их теперь официально запрещено. За нарушение правил предусмотрены штрафы от 500 до 1500 рублей или административная ответственность. Единственное исключение – летние веранды, на которых запрет не действует. В связи с нововведениями, владельцы ресторанов и кафе предполагают, что курение кальянов станет чисто сезонным явлением, а кальянные, которые из-за коронавируса и так еле держатся на плаву, просто-напросто закроются.
Кроме того, на эти системы курения вводятся и ограничения по продаже: как и обычные сигареты, их запрещено продавать несовершеннолетним. Административная ответственность предусмотрена и за демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях. Дополнительным нововведением станет законодательный запрет на любые варианты курения в коммунальных квартирах. Однако есть и хорошая новость: всем, кто решит бросить курить, будет оказываться медицинская помощь, направленная на прекращение потребления табака или никотиносодержащей продукции.
Фото: depositphotos
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