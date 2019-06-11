В России выросла заболеваемость раком: среди женщин показатель выше, чем среди мужчин

За 2018 год выявили на 1,2% больше случаев онкологических заболеваний, чем в 2017. Общая цифра составила 624 709 случаев (из них 338 760 — у женщин, 285 949 — у мужчин). Эти данные опубликованы в документе Минздрава «Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году», опубликованном на oncology.ru.

На конец 2018 года на учете в онкологических учреждениях страны состояло 2,6% населения — это 3 762 218 человек (для сравнения: в 2017 г. — 3 630 567; в 2016 г. — 3 518 842 человек). Из них большинство составляют пациенты со злокачественными новообразованиями молочной железы (18,4%), тела матки (7,0%), предстательной железы (6,3%), ободочной кишки (5,8%), лимфатической и кроветворной ткани (5,7%), шейки матки (4,8%), почки (4,7%), щитовидной железы (4,5%), прямой кишки (4,4%), трахеи, бронхов, легкого (3,8%) и желудка (3,7%) (суммарно 69,1%). Больные с опухолями кожи без меланомы составляют 11,6%.

Показатели заболеваемости из расчета на 100 000 человек выше всего в Курской области (3331,1), Республике Мордовия (3295,1), Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4), Псковской (3110,5), Рязанской (3100,4) областях; минимальные — в республиках Дагестан (887,0), Тыва (993,1), Чечня (1044,0), Ингушетия (1179,3), Саха (1244,8).

В среднем по России за 2018 год этот показатель составляет 2 562,1 на 100 000 населения. Рост показателей обусловлен как ростом заболеваемости и выявляемости, так и увеличением выживаемости онкологических больных, а, возможно, и связан с неудовлетворительной сверкой умерших, отмечается в документе.