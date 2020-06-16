В России скоро начнутся испытания вакцины против коронавируса на людях

Для тестирования вакцины уже отобраны 60 добровольцев, среди них есть как военные, так и гражданские лица. В настоящее время состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Все они будут разделены на две группы. Сначала вакцина будет введена первой из них, а затем – по результатам этого этапа испытаний – будут привиты остальные подопытные. На эти цели будет потрачено 16 миллионов рублей. Срок испытаний в документах указан до 30 ноября 2020 года, при этом имеется пометка, что все работы должны быть выполнены как можно быстрее.

Напоминаем, что по состоянию на 16 июня 2020 года, в России зафиксировано в общей сложности 545 458 случаев заражения коронавирусом, из них 8248 инфицированных выявлены за последние сутки. За время пандемии было проведено более 15 миллионов тестов.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!