passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

В России резко возросло число регионов, где превышен эпидпорог заболеваемости гриппом

Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен уже в 37 субъектах России. Еще недавно фигурировала цифра 23.

Пока мировые СМИ каждый день поставляют новости о коронавирусе, российские врачи отчитываются о заболеваемости гриппом и ОРВИ. На данный момент эпидпорог превышен в 37 субъектах страны. Наблюдается широкое распространение гриппа с преобладанием вируса В. В зоне риска - дети от 7 до 14 лет, пожилые люди, предупреждает Роспотребнадзор.

Специалисты настоятельно не рекомендуют заниматься самолечением и в случае первых признаков гриппа незамедлительно обращаться к врачу. Также рекомендуется делать прививки от гриппа. На данный момент в стране привито более 73,95 млн. человек (50,5% от численности населения).

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в целом, в странах Европы регистрируется высокая активность вирусов гриппа.

Напомним, в штате Колорадо многодетная мать отказалась давать четырехлетнему сыну противовирусные препараты от гриппа, решив воспользоваться народными средствами, которые ей щедро посоветовали в одной из соцсетей. Увы, ребенка спасти не удалось - он умер в больнице, причиной смерти стал вирус гриппа В.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!