В России резко возросло число регионов, где превышен эпидпорог заболеваемости гриппом

Пока мировые СМИ каждый день поставляют новости о коронавирусе, российские врачи отчитываются о заболеваемости гриппом и ОРВИ. На данный момент эпидпорог превышен в 37 субъектах страны. Наблюдается широкое распространение гриппа с преобладанием вируса В. В зоне риска - дети от 7 до 14 лет, пожилые люди, предупреждает Роспотребнадзор.

Специалисты настоятельно не рекомендуют заниматься самолечением и в случае первых признаков гриппа незамедлительно обращаться к врачу. Также рекомендуется делать прививки от гриппа. На данный момент в стране привито более 73,95 млн. человек (50,5% от численности населения).

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в целом, в странах Европы регистрируется высокая активность вирусов гриппа.

Напомним, в штате Колорадо многодетная мать отказалась давать четырехлетнему сыну противовирусные препараты от гриппа, решив воспользоваться народными средствами, которые ей щедро посоветовали в одной из соцсетей. Увы, ребенка спасти не удалось - он умер в больнице, причиной смерти стал вирус гриппа В.