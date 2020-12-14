В России приняли новые правила оформления больничного

Жители РФ отныне смогут оформить электронный больничный лист при дистанционной консультации врача с помощью телемедицины. Листки нетрудоспособности также можно будет получить во всех учреждениях с лицензией на медицинскую деятельность. Таким образом, их разрешили оформлять фельдшерам с функциями лечащего врача и зубным специалистам. Врачи скорой помощи сделать этого не смогут.

Изменения претерпели нормы оформления больничных листов по уходу за больным ребенком. Сейчас они не ограничены по срокам, однако оплачиваться будут только 15 дней. При этом, если один из родителей в декретном отпуске, то другой член семьи – мать или отец – имеет право на больничный в случае болезни второго ребенка.