В России приняли новые правила оформления больничного
Документ вступил в силу в понедельник, 14 декабря. Новые правила должны облегчить работу медицинских учреждений и упростить процесс выдачи больничных во время пандемии.
Россияне теперь могут сами оформлять электронный листок нетрудоспособности наряду с бумажным. При этом бумажный вариант больницы будут выдавать по предъявлению паспорта, для электронного потребуется СНИЛС.
Жители РФ отныне смогут оформить электронный больничный лист при дистанционной консультации врача с помощью телемедицины. Листки нетрудоспособности также можно будет получить во всех учреждениях с лицензией на медицинскую деятельность. Таким образом, их разрешили оформлять фельдшерам с функциями лечащего врача и зубным специалистам. Врачи скорой помощи сделать этого не смогут.
Изменения претерпели нормы оформления больничных листов по уходу за больным ребенком. Сейчас они не ограничены по срокам, однако оплачиваться будут только 15 дней. При этом, если один из родителей в декретном отпуске, то другой член семьи – мать или отец – имеет право на больничный в случае болезни второго ребенка.
Фото: pexels.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!