В России обнаружен первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса
Руководитель ведомства сообщила об этом в интервью телеканалу «Россия 1». Россиянин, у которого обнаружили «британский» штамм COVID-19, вернулся из Англии и сейчас чувствует себя хорошо. Произошло это в рамках обследования людей, приехавших на родину из заграничных поездок в Соединенное Королевство после того, как в СМИ появились сообщения, что на его территории обнаружена более заразная версия вируса.
«Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант вот того самого штамма Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог. Только у одного человека. При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов. Он уже не выделяет этот вирус», — заявила Анна Попова.
Также глава Роспотребнадзора отметила, что мутировавший штамм не отличается более тяжелым течением болезни или повышенным риском осложнений — он просто более заразен, и ПЦР-тесты, которые на данный момент используются в России, успешно выявляют его, а разработанные вакцины защищают от него.
Напомним, что на сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в стране и мире остается по-прежнему напряженной. С начала пандемии на сегодняшний день зафиксировано больше 90 миллионов заболевших. Из них на Россию пришлось в общей сложности 3,4 миллиона инфицированных, из них — 23 315 случаев за последние сутки. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом РФ, уже более 800 тысяч человек прошли добровольную вакцинацию.
Фото: depositphotos
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