В России обнаружен первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса

Также глава Роспотребнадзора отметила, что мутировавший штамм не отличается более тяжелым течением болезни или повышенным риском осложнений — он просто более заразен, и ПЦР-тесты, которые на данный момент используются в России, успешно выявляют его, а разработанные вакцины защищают от него.

Напомним, что на сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в стране и мире остается по-прежнему напряженной. С начала пандемии на сегодняшний день зафиксировано больше 90 миллионов заболевших. Из них на Россию пришлось в общей сложности 3,4 миллиона инфицированных, из них — 23 315 случаев за последние сутки. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом РФ, уже более 800 тысяч человек прошли добровольную вакцинацию.

Фото: depositphotos

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