В России начинается вакцинация от коронавируса: к каким ощущениям после прививки готовиться

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил в интервью радиостанции Sputnik, что пока до конца не ясны возможные реакции, потому что препарат зарегистрировали после второй фазы, не проведя третий этап клинических испытаний, который предполагает введение инъекций нескольким тысячам людей, в том числе и тем, у кого имеются сопутствующие заболевания. Однако, основываясь на своем опыте, Покровский предположил, что, вероятнее всего, новая вакцина будет работать по той же схеме, что и большинство препаратов с минимальным количеством реакций организма. «В частности, это может быть температурный подъем. Все-таки в организм вводится чужеродное вещество, и на него организм может ответить кратковременным подъемом температуры. Чем более выраженная реакция, тем больше претензий возникает к вакцине. Желательно, чтобы вот этих побочных эффектов было как можно меньше», – пояснил академик.

Напомним, что, несмотря на заявления ВОЗ, что ситуация с коронавирусом постепенно пошла на спад, в ряде европейских стран, включая Италию и Испанию, объявили о новом всплеске заболеваемости. Специалисты называют эту ситуацию вторым пандемическим витком. Минздрав России же, в свою очередь, считает, что в нашей стране есть шанс избежать второй волны, если продолжать соблюдать противоэпидемические правила безопасности – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию. Есть вероятность, что количество инфицированных незначительно возрастет, процентов на 10-20, что связано с началом сезона простуд, но повторения сценария весны 2020 может и не случиться.

Фото: depositphotos

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