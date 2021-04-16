В России начался сезон клещей: что нужно знать для профилактики и защиты от них

Сам по себе укус клеща не опасен для здоровья, настоящую угрозу несут инфекции, содержащиеся в их слюне. Есть вероятность заразиться клещевым энцефалитом, который поражает центральную нервную систему, боррелиозом и другими смертельно опасными заболеваниями.

В большинстве своем кровососущие поджидают свою «добычу» в траве, сидят не выше полуметра, вдоль тропинок. Когда клещ прицепится к потенциальной жертве, он начинает подниматься в поисках идеального доступа к телу. Выбирают насекомые чаще всего затылок, шею, подмышечные впадины, промежность, под лопатками — в общем, там, где одежда более свободно прилегает к телу и тоньше кожа. Клещ вгрызется в кожу в течение суток.