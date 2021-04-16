В России начался сезон клещей: что нужно знать для профилактики и защиты от них
Сам по себе укус клеща не опасен для здоровья, настоящую угрозу несут инфекции, содержащиеся в их слюне. Есть вероятность заразиться клещевым энцефалитом, который поражает центральную нервную систему, боррелиозом и другими смертельно опасными заболеваниями.
В большинстве своем кровососущие поджидают свою «добычу» в траве, сидят не выше полуметра, вдоль тропинок. Когда клещ прицепится к потенциальной жертве, он начинает подниматься в поисках идеального доступа к телу. Выбирают насекомые чаще всего затылок, шею, подмышечные впадины, промежность, под лопатками — в общем, там, где одежда более свободно прилегает к телу и тоньше кожа. Клещ вгрызется в кожу в течение суток.
Удалить вредителя можно самостоятельно. Но помните: популярный способ вытащить клеща, залив его подсолнечным маслом, — миф. Вы можете только усугубить ситуацию и помочь паразиту углубиться внутрь вашего тела. Для более безопасного удаления возьмите пинцет (если инструмента нет, можно пальцами), захватите клеща как можно ближе к коже и, держа перпендикулярно, выкручивайте его. После процедуры обработайте место укуса.
Важно провести обследование паразита. Доставьте его в ближайшую вирусологическую лабораторию, чтобы специалисты исследовали его на наличие инфекций и при необходимости начали своевременное лечение.
Для профилактики клещевой атаки при нахождении на природе пользуйтесь химическими средствами защиты от этих насекомых (например, спрей), надевайте светлые вещи, на которых проще заметить насекомое, заправляйте одежду, чтобы не предоставить свободного доступа к телу и не забывайте надевать головные уборы.
Фото: freepik.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!