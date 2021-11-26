В Роспотребнадзоре рассказали, кто рискует стать жертвой «черной плесени»

Между тем эксперт отметил в беседе с «РИА Новости», что в некоторых случаях инфекционное заболевание может угрожать и россиянам. «Хотя это в большей степени эндемичная инфекция, характерная для определенного климата с высокими температурами и очень высокой влажностью, но она может развиться и в наших условиях при тяжелых иммуносупрессивных состояниях, а также безграмотном применении лекарственных препаратов», — сказал Александр Горелов.

В группу риска входят люди с диабетом, тяжелым иммунодефицитным состоянием, а также те, кто неправильно использует антибактериальные и гормональные препараты, утверждает специалист. Причем последние становятся уязвимы перед любой грибковой инфекцией, некоторые из которых вызывают осложнение в виде «черной плесени» или мукормикоза.