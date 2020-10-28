В одном из дагестанских сел ввели карантин из-за 5 случаев заражения сибирской язвой

«Ситуация была взята на особый контроль. Совместно с ветуправлением и Роспотребнадзором по району был разработан и утвержден оперативный план противоэпидемических мероприятий в очаге сибирской язвы на территории села. Введены ограничительные мероприятия – карантин – на территории поселения», – заявил Махмуд Амиралиев.

Все пациенты на данный момент находятся на лечении, врачи уверены, что их жизни нито не угрожает, а состояние оценивается как стабильное. Об эпидемии речи не идет, так как эта инфекция хоть и относится к особо опасным, но является бактериальной, потому не передается воздушно-капельным путем, только контактным. На данный момент в селе запрещен ввоз и вывоз любой сельскохозяйственной продукции, а по дворам ежедневно ходят медики, следящие за состоянием здоровья жителей села. В свою очередь, ветеринары начали проводить внеочередную вакцинацию всего скота.

Фото: freepik

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