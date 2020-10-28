В одном из дагестанских сел ввели карантин из-за 5 случаев заражения сибирской язвой
Как сообщает ТАСС, первые сообщения о заражении сибирской язвой – острым, особо опасным инфекционным заболеванием, которому подвержены животные и люди – появились несколько дней назад – 25 октября 2020 года. Симптомы появились у людей, которые занимались разделкой тушек забитых быков для заготовки мяса. В больнице оказались все, кто непосредственно контактировал с зараженной продукцией.
«Ситуация была взята на особый контроль. Совместно с ветуправлением и Роспотребнадзором по району был разработан и утвержден оперативный план противоэпидемических мероприятий в очаге сибирской язвы на территории села. Введены ограничительные мероприятия – карантин – на территории поселения», – заявил Махмуд Амиралиев.
Все пациенты на данный момент находятся на лечении, врачи уверены, что их жизни нито не угрожает, а состояние оценивается как стабильное. Об эпидемии речи не идет, так как эта инфекция хоть и относится к особо опасным, но является бактериальной, потому не передается воздушно-капельным путем, только контактным. На данный момент в селе запрещен ввоз и вывоз любой сельскохозяйственной продукции, а по дворам ежедневно ходят медики, следящие за состоянием здоровья жителей села. В свою очередь, ветеринары начали проводить внеочередную вакцинацию всего скота.
Фото: freepik
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