В Нидерландах изобрели «умную футболку», способную измерять работу легких

Результаты исследования, представленные в рамках конгресса, показали, что футболка способна определять показатели дыхания с такой же точностью, как и традиционное медицинское оборудование, используемое для этих целей.

Для чистоты исследования футболка использовалась наряду с с мобильным приложением для точного измерения дыхания здоровых людей во время занятий повседневными делами.

Футболка, считывала показатели дыхания по растяжению ткани, когда грудь пользователя расширялась и сжималась, и использовала эти данные для измерения объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Она также фиксировала сердцебиение и количество движений человека за определенную единицу времени.

В исследовании принимали участие 15 здоровых добровольцев, которым дали задание носить футболку во время повседневных занятий ,чтобы она могла зафиксировать их состояние, когда они лежали, сидели, стояли, поднимались по лестнице и пылесосили.

Второй замер данных был сделан таким же способом, но уже с использованием оборудования, традиционно используемого для измерения дыхания, которое включало в себя специальную маску и громоздкий рюкзак.

И, наконец, в третий раз волонтеры повторили задание с использованием обеих единицы техники одновременно.

Затем исследователи сравнили измерения, зарегистрированные с использованием двух методов для каждого человека, выполняющего отдельное действие. Разница между измерениями, составляла в среднем всего 0,2%. При более напряженных занятиях, например, при использовании пылесоса, наблюдались несколько большие различия - 3,1% .

Умные футболки уже поступили в продажу, однако пока они в большей степени пользуются популярностью среди спортсменов.

Однако, ученые надеятся, что в ближайшем будущем станет возможным использовать эту технологию для мониторинга состояния дыхания людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)

В случае удачного клинического испытания, умная футболка имеет все шансы стать более практичной альтернативой громоздкому оборудованию для измерения функции легких, которое пока только возможно в условиях медицинских центров.

Предполагается, что умная футболка значительно улучшит качество жизни пациентов с заболеванием легких. Она сможет точно отслеживать симптомы пациентов во время повседневной активности и сообщать о возможных проблемах со здоровьем дистанционно, без необходимости посещения медицинского центра.