В нескольких штатах США из-за пандемии перестали делать аборты

Несколько штатов США заблокировали проведение медицинских абортов, объявив процедуру «необязательной» в разгар пандемии. Число зараженных в стране растет с каждым часом, местные больницы переполнены. Власти приняли решение отложить плановые операции. К ним также относятся стоматологические осмотры, колоноскопия и операции по удалению катаракты, сообщает The Conversation.

Включение абортов в этот список является весьма спорным и юридически оспариваемым, уверяют противники решения. Так, судьи уже сняли запреты на аборты в Техасе, Огайо и Алабаме, что позволило продолжить женщинам делать их. При этом 31 марта апелляционный суд штата Техас отменил решение окружного суда.

Чиновники объясняют решение тем, что благодаря этой мере освободится персонал, который так нужен в борьбе с коронавирусом. Решение на приостановку абортов будет действовать как минимум месяц.

При этом многие понимают, что аборт является чувствительной ко времени процедурой - в большинстве штатов ее нельзя проводить после 24 недель беременности. То есть промедление может представлять реальную угрозу здоровью женщины.