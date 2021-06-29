В Москве ввели QR-коды для посещения кафе — в даркнете уже продают подделки

«Специалисты нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков. Данные объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных "Госуслуг". Однако после решения московских властей ввести QR-коды злоумышленники отредактировали описание», — рассказал Волошин.

Экспертам удалось найти по меньшей мере 50 положительных отзывов пользователей нелегальной услуги. Будьте осторожны, такая покупка может привлечь вас к уголовной ответственности. Например, по данным председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса можно получить до года лишения свободы, а за использование — до двух лет.

По предположениям Волошина, для отслеживания поддельных пропусков должны быть разработаны приложения для генерации фейковых QR-кодов и программы для выявления фальшивых изображений. «Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс», — сообщил Евгений Волошин.