В Москве впервые родилась девочка с коронавирусом

Девочка родилась 31 марта, у ее мамы также положительный тест на коронавирус. Малышка появилась на свет в городской клинической больнице №15 имени Филатова в Москве путем кесарева сечения. До этого ряд источников сообщал, что вирус не передается внутриутробно.

В данный момент мама и младенец изолированы друг от друга - они под наблюдением врачей, сообщает Lenta.ru. И маме, и ребенку еще предстоит несколько тестов - известны случаи ложноположительных результатов.

Ранее мы сообщали о нескольких случаях рождения здоровых детей от матерей с коронавирусом. В частности, в Китае.

По данным на 1 апреля, в России подтверждено 2777 случаев заражения, зафиксировано 24 летальных исхода. Такие данные приводит Роспотребнадзор.