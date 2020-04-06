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В Москве и области предлагают сдать анализ на коронавирус — без назначения врача

Платную услугу вводит центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника, 6 апреля.

На сайте Роспотребнадзора сообщается, что тестирование проводится на дому. Пройти его может любой проживающий в Москве и области. Направление врача не требуется. Напомним, ранее на анализ в поликлинике мог направить только доктор.

Для проведения анализа используется высокочувствительная тест-система, разработанная учеными Центрального НИИ Эпидемиологии. Стоимость - 1900 рублей (исследование -1250 рублей, плюс еще 650 за выезд лаборанта).

Специалист приедет домой, проинструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно и увезет контейнер с биоматериалом на исследование. Результат клиент получит через день-два по электронной почте. Пока тест доступен только жителям столицы и области, но вскоре, надеются в Роспотребнадзоре, услуга станет возможной и в других городах страны.

Параллельно Росздравнадзор зарегистрировал отечественный экспресс-тест на коронавирус с точностью 94% за 40 минут. Об этом сообщает Минпромторг.

Ранее платный тест на COVID-19 начала предлагать своим пациентам одна из частных столичных клиник (по цене 2000 рублей).

По данным на утро 6 апреля, в России подтверждено 6343 случая заражения коронавирусом, 47 человек умерло, 406 - выздоровело. Такие данные приводятся на сайте стопкоронавирус.рф

В мире число зараженных приближается к цифре в 1300 000 человек. Жертвами опасного вируса стали 69 527 человек.

Фото: Pexels.com

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