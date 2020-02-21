Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн пояснил, чем опасен «алкоголизм выходного дня». В длинные выходные многие решают отметить нерабочие дни посиделками с друзьями и алкоголем. По словам специалиста, в такие дни растет число зачатий в пьяном виде, рост преступности и общих жалоб на самочувствие затем. Эксперт отмечает, что в выходные дни также увеличивается число людей, употребляющих наркотические запрещенные вещества, что затем приведет к возникновению зависимости. Ранее Евгений Брюн назвал примерно треть россиян «тихими алкоголиками». Это определение подразумевает людей, которые ежедневно выпивают как минимум рюмку крепкого алкоголя, но не считают нужным обращаться к наркологу. Напомним, по статистике День защитника Отечества отмечает меньшее количество россиян, нежели грядущий затем Международный Женский день. 8 марта празднуют примерно две трети населения, а 23 февраля - только половина. Также интернет-магазины отмечают всплески продаж носков - оказывается, это по-прежнему один из самых популярных подарков мужчинам. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!