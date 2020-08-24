В Крыму зафиксировали рекордное число новых заболевших коронавирусом

Подобный рост объясняется большим количеством отпускников, которые приехали на полуостров, чтобы отдохнуть у моря. Всего же, по состоянию на 24 августа, на территории Крыма зарегистрировано 2064 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За прошедшие сутки по всей России выявили 4744 инфицированных, из них 23,2% не имели никаких клинических симптомов. Большая часть зараженных по-прежнему концентрируется в Москве (625 человек), Санкт-Петербурге (182 человека) и в Ростовской и Свердловской областях (131 и 127 человек соответственно). С начала пандемии на территории страны зафиксировано 961 493 заболевших, а в мире их количество вплотную приблизилось к 23,5 миллионам. Количество скончавшихся добралось до отметки 808 тысяч, выздоровели больше 15 миллионов человек.

Фото: pixabay

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