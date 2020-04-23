В Кремле спрогнозировали, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

Сейчас, по словам пресс-секретаря, ситуация по-прежнему остается очень серьезной – и не только для России, но и для всего мира, потому надо пытаться справиться с ней сообща и как можно быстрее, ведь в современной истории это первая пандемия такого масштаба. «…это вызов, потому что мы знаем, что речь не только об угрозе жизням и здоровью людей, эта пандемия откроет дорогу для гигантского экономического кризиса», — пояснил Песков.

По данным на утро 23 апреля 2020 года, Россия занимает 10 место по количеству заболевших коронавирусом в мире. На территории страны зафиксировано 62 773 случая. Количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки впервые за последние месяцы снизилось и составило 4774 человек. Однако говорить о том, что пандемия пошла на спад, пока преждевременно.

Фото: pexels

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