В Кремле оценили динамику развития пандемии и рассказали о том, когда снимут режим самоизоляции
Песков, чьи слова приводит «РИА Новости», сообщил, что в сравнении с рядом европейских стран в России эпидемиологическая обстановка действительно более позитивная. Однако «далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы», потому что динамика числа зараженных продолжает колебаться. Число зараженных растет, потому что всемирная пандемия еще далека от завершения. Потому очень важно в ближайшие 11 дней праздников соблюдать режим самоизоляции – это поможет воспользоваться выигранным временем «для того, чтобы этот рост /рост зараженных – прим. ред./ купировать для начала и потом вывести тенденцию уже в отрицательные цифры. Принимаются самые энергичные меры и в федеральном центре, и в каждом отдельно взятом регионе», – отметил Дмитрий Песков.
В ответ на вопрос, когда же будет приниматься решение о выходе страны из режима самоизоляции, пресс-секретарь сказал, что оно будет приниматься после праздников. Нерабочие дни продлятся до 11 мая, а 12-го постепенно начнется выход. Точно известно, что этот процесс будет поэтапным, чтобы избежать риска второй волны пандемии. «Для всех стран это самое сложное решение – поэтапность. Технология у всех стран разная, кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции, кто действует более решительно. Риск очень большой возобновления волны... потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения», – отметил Песков журналистам.
В ВОЗ также положительно оценили эпидемиологическую обстановку в России, и отметили, что темпы роста постепенно снижаются, в Москве даже зафиксировано некоторое снижение. Но пока рано делать какие-то окончательные выводы – необходимо в ближайшие недели наблюдать за динамикой и стараться придерживаться карантинных ограничений.
Фото: pexels
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