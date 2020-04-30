В Кремле оценили динамику развития пандемии и рассказали о том, когда снимут режим самоизоляции

В ответ на вопрос, когда же будет приниматься решение о выходе страны из режима самоизоляции, пресс-секретарь сказал, что оно будет приниматься после праздников. Нерабочие дни продлятся до 11 мая, а 12-го постепенно начнется выход. Точно известно, что этот процесс будет поэтапным, чтобы избежать риска второй волны пандемии. «Для всех стран это самое сложное решение – поэтапность. Технология у всех стран разная, кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции, кто действует более решительно. Риск очень большой возобновления волны... потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения», – отметил Песков журналистам.

В ВОЗ также положительно оценили эпидемиологическую обстановку в России, и отметили, что темпы роста постепенно снижаются, в Москве даже зафиксировано некоторое снижение. Но пока рано делать какие-то окончательные выводы – необходимо в ближайшие недели наблюдать за динамикой и стараться придерживаться карантинных ограничений.

Фото: pexels

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