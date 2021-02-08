В Кремле назвали сроки возвращения россиян к нормальной жизни после пандемии
По его словам, доля людей с иммунитетом к коронавирусу летом достигнет 60%. Это, в свою очередь, позволит вернуться к жизни «с открытым забралом».
Представитель Кремля уточнил, что возвращение к жизни, которая была до пандемии, целиком зависит от появления иммунитета к коронавирусу у населения планеты. Велика вероятность, что у большинства человечества иммунитет появится к середине лета. «Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом, - подчеркнул он.
Он напомнил, что иммунологи говорят о необходимости возникновения антител у 60% населения планеты. Это можно достичь как естественным, так и искусственным путем, то есть через прививки. Как пишет ТАСС, Песков объяснил, что разные страны работают над тем, чтобы достичь этого показателя. Пресс-секретарь привел в пример успехи Израиля, а также наращивание темпов вакцинации в России и в США.
С начала пандемии в России коронавирусом заразились 3 967 281 человек, за последние сутки выявлено 16 048 случаев COVID-19. За все время вирус унес жизни 76 661 человека.
Фото: pexels.com
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