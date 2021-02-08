В Кремле назвали сроки возвращения россиян к нормальной жизни после пандемии

По его словам, доля людей с иммунитетом к коронавирусу летом достигнет 60%. Это, в свою очередь, позволит вернуться к жизни «с открытым забралом».

Представитель Кремля уточнил, что возвращение к жизни, которая была до пандемии, целиком зависит от появления иммунитета к коронавирусу у населения планеты. Велика вероятность, что у большинства человечества иммунитет появится к середине лета. «Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом, - подчеркнул он.