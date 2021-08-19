В Китае обнаружили сибирскую язву: опасен ли вирус для России

В провинции Шаньси выявлены девять случаев заболевания, напоминающего сибирскую язву. Как известно, все эти люди так или иначе были связаны с животными: занимались разведением и забоем скота или же продажей мяса. Однако источник заражения не выявлен, а в местах, где находились инфицированные, провелась полная дезинфекция.

Как сообщается в Роспотребнадзоре, вероятность распространения инфекции в России мала и практически не возможна. «Провинция Шаньси, в которой зарегистрированы предположительные случаи сибирской язвы, расположена в центральной части страны. Общих границ с Российской Федерацией не имеет. С 1 февраля 2020 года Российская Федерация ограничила авиасообщение с Китаем. Кроме того, на всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный контроль прибывающих лиц. Таким образом, опасность "распространения" указанного заболевания на территории России практически отсутствует», — передает данные ведомства агентство ТАСС.