В Китае обнаружен новый смертельный вирус — каковы шансы его распространения на Россию
Как передает онлайн-издание ТАСС со ссылкой на китайскую газету Global Times, впервые этот вирус впервые был выявлен еще в 2011 году, однако долгое время не давал о себе знать. Однако, по последним данным, в провинциях Цзянсу и Аньхой зарегистрировано уже более 60 случаев заболевания, 7 человек уже скончались.
Врачи заявляют, что вирус SFTS в настоящее время плохо изучен, однако известно, что в первую очередь он передается через укусы клещей, однако не исключают и возможности заражения от заболевшего человека к здоровому через кровь, слизистые или гной. Одна из инфицированных китаянок рассказала, что среди симптомов у нее были отмечены кашель, высокая температура, снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.
Врач-вирусолог Евгения Тарасова прокомментировала сложившуюся ситуацию в интервью «Вечерней Москве»: «Вряд ли этот вирус распространится, поскольку очаги заражения в пределах одной страны. Да и в условиях существующих карантинных мер и закрытых границ вероятность того, что зараза перекочует к нам, минимальна». Однако она добавила, что, несмотря на то, что в нашей стране никогда не фиксировались вспышки SFTS, у отечественных медиков накоплен большой опыт в области борьбы с вирусами этого типа, так что волноваться не о чем.
Фото: depositphotos
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