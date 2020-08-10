В Китае обнаружен новый смертельный вирус — каковы шансы его распространения на Россию

Как передает онлайн-издание ТАСС со ссылкой на китайскую газету Global Times, впервые этот вирус впервые был выявлен еще в 2011 году, однако долгое время не давал о себе знать. Однако, по последним данным, в провинциях Цзянсу и Аньхой зарегистрировано уже более 60 случаев заболевания, 7 человек уже скончались.

Врачи заявляют, что вирус SFTS в настоящее время плохо изучен, однако известно, что в первую очередь он передается через укусы клещей, однако не исключают и возможности заражения от заболевшего человека к здоровому через кровь, слизистые или гной. Одна из инфицированных китаянок рассказала, что среди симптомов у нее были отмечены кашель, высокая температура, снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.