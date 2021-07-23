В каком случае после укуса комара может потребоваться медицинская помощь

По словам Максимовой, при расчесывании места укуса можно занести инфекцию, а при обнаружении признаков ее попадания в рану необходима медицинская помощь. Такие случаи считаются исключением, но имеют место быть.

«Если расчесать укус, то может быть присоединение инфекции с непредсказуемым течением. Если вы видите, что укус не заживает, образуется нарыв, либо отечность увеличивается и распространяется на близлежащие ткани, то следует обратиться к врачу. Также если укус произошел в угол глаза и это сопровождается отеком, то тоже надо идти к врачу. И еще если укусы сопровождаются приступами удушья, затрудненного дыхания или болями за грудиной, то тоже обращаемся к врачу», — объяснила Анна Максимова в интервью радио Sputnik.

Чтобы успокоить кожный зуд и не допустить расчесывания, следует обработать место укуса: «Надо использовать охлаждающие повязки, если ничего другого под рукой нет. Если есть доступ к аптечным средствам, то на укус можно наложить всевозможные гели с охлаждающим эффектом или кремы с антигистаминным эффектом. Средств против зуда существует достаточно большое количество», — заключила врач.