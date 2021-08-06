В каких случаях вакцинация против COVID-19 чревата госпитализацией

Случаев инфицированных на момент прививки, по словам Георгия Викулова, больше половины, но это не всегда удается обнаружить сразу из-за отсутствия симптомов. Потому в первую очередь необходимо удостовериться, что человек не болен вирусом. При чем здоровые люди, привившиеся от коронавируса, как правило, вообще не попадают в больницы, сообщил Викулов.

«Если проанализировать статистику топ-15 стран-лидеров по проценту вакцинированного населения, то, возможно, официальное число заболевших там и остается большим. Однако если раньше тяжелых форм болезни было пять процентов, то сейчас один процент или даже меньше. Совсем иная ситуация в странах, где низкий уровень вакцинации. Возможно, официальные цифры там и невелики, но люди переносят болезнь тяжелее», — рассказал специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Также врач объяснил, что массовая вакцинация направлена на выработку коллективного иммунитета и на легкую или среднюю форму болезни среди зараженных. Кроме того, препарат спасает людей от смерти, предотвращает осложнения, снижает нагрузку на систему здравоохранения и борется с пандемией.