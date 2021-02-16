В каких случаях проблемы с памятью и рассеянность должны вызвать тревогу

Однако если когнитивные способности неуклонно снижаются и происходит это в течение длительного периода времени — это уже повод насторожиться. Как правило, в таком случае состояние памяти человека с приобретенным слабоумием или деменцией будет уже значительно отличаться в худшую сторону от показателей здоровых людей. Поначалу врач даже может диагностировать лишь легкое когнитивное нарушение, однако и это уже тревожный звоночек. «Легкие когнитивные нарушения не являются типом деменции, но у некоторых людей с этим диагнозом впоследствии может развиться заболевание мозга», — предупреждают специалисты.

Эксперты также подчеркнули, что стоит обратить внимание на следующие симптомы деменции: человек начинает забывать имена близких и важные даты, много раз переспрашивает об одном и том же, даже если уже неоднократно получил ответ на свой вопрос, а также оставлять вещи в непривычных для них местах (класть ключи в холодильник, а сыр — в духовку).

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