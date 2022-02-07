В каких случаях фотоэпиляция увеличивает риск развития рака кожи
По словам специалиста, если на коже, где планируется эпиляция, находится пигментное новообразование, как минимум нужно показаться врачу-онкологу. «Если вдруг вам предлагают удалять что-то на коже, всегда делайте гистологическое исследование. Я противник хирургических операций по поводу пигментного образования в косметологических клиниках. Всегда это должно быть под контролем врача-онколога», — предупреждает Андрей Пылев.
В связи с этим в эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт объяснил, как распознать рак кожи. Он отметил, что меланома вырастает не из любой родинки, но увеличивает риск ее появления нахождение на неизмененном участке кожи.
К тому же насторожить должны следующие проявления: изменение цвета, формы, быстрый рост родинок, выпадение волос, появление гиперпигментированных участков, мокнущей поверхности. Необходимо срочно обратиться к врачу при обнаружении данных признаков или небольших изменений за короткий период времени.
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