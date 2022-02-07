В каких случаях фотоэпиляция увеличивает риск развития рака кожи

В связи с этим в эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт объяснил, как распознать рак кожи. Он отметил, что меланома вырастает не из любой родинки, но увеличивает риск ее появления нахождение на неизмененном участке кожи.

К тому же насторожить должны следующие проявления: изменение цвета, формы, быстрый рост родинок, выпадение волос, появление гиперпигментированных участков, мокнущей поверхности. Необходимо срочно обратиться к врачу при обнаружении данных признаков или небольших изменений за короткий период времени.