В каких случаях чай может быть опасен для здоровья, объясняет врач
В интервью радио Sputnik гастроэнтеролог Ирина Бережная предупредила, что горячие напитки представляют потенциальную опасность для организма: их употребление может вызвать ожог слизистой. По ее словам, температура воды должна быть не больше 37 градусов.
Горячие напитки портят вкус некоторых продуктов, например, в чае содержатся танины, которые обладают дубящими свойствами. Также употребление обжигающих жидкостей увеличивает количество жира, которое таким образом попадет в организм.
Смешивать кипяток с алкоголем тоже не рекомендуется, помимо ожога, это странное сочетание негативно повлияет на организм: «Всасывание алкоголя в горячей среде идет гораздо быстрее, потому что расширяются мелкие сосуды. Соответственно происходит гораздо быстрее опьянение, идет нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на центральную нервную систему, на органы выделения и прежде всего на печень», — объяснила Ирина.
Фото: freepik.com
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