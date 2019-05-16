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В Индии нашли девочку со странным заболеванием: ей не могут поставить диагноз уже 10 лет

В 3 года у нее на шее появилась опухоль, которая сейчас достигла размеров футбольного мяча. Родители обращались к местным докторам, но вот уже 10 лет они не могут поставить диагноз и как-то помочь девочке.

Сурбхи Бен (Surbhi Ben) живет в индийском штате Гуджрат (Gujrat). Когда девочке было три года, родители заметили на ее шее узелки, которые сейчас выросли до размеров футбольного мяча, сообщает британское издание Dailymail.co.uk. Опухоль начинается от шеи и достигает середины груди. Девочку показывали местным врачам, однако прописанное ими лечение не помогало — опухоль продолжала расти. Кроме того ребенку до сих пор не поставили точного диагноза. Проблема в том, что у семьи Сурбхи недостаточно денег, чтобы отправить ее на более тщательное обследование. Ее семья старается изо всех сил найти решение, но местных врачей случай Сурбхи поставил в тупик.

В материале отмечается, что точный диагноз девочки неизвестен, но со стороны это похоже на лимфатическую мальформацию, также известную как кистозная гигрома. При заболевании на шее и голове появляются кисты, наполненные жидкостью, которые возникают в результате порока развития в лимфатической системе.

Фото: Vostock Photo

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