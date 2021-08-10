В Гвинее зарегистрирован первый случай заражения смертельно опасной лихорадкой Марбург

Как сообщает агентство ТАСС, на юге Гвинеи, где обнаружили заразившегося, с января по июнь произошла вспышка лихорадки Эбола, при этом заболевших лихорадкой Марбург тогда не фиксировали.

Как известно, заразившийся пациент умер, но его кровь проанализировали в нескольких лабораториях, в результате специалисты подтвердили лихорадку Марбург.

Считается, что обсуждаемый вирус передается человеку от летучих мышей, а между людьми распространяется в результате прямого контакта с заболевшим. Симптоматикой болезни считают высокую температуру и сильную головную боль, а в течение семи дней у инфицированных развиваются признаки геморрагической лихорадки. Специалисты ВОЗ отмечают, на данный момент против лихорадки Марбург не существует вакцин или лекарств.

В предыдущие годы случаи заболевания лихорадкой Марбург фиксировались в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР.