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В Гвинее зарегистрирован первый случай заражения смертельно опасной лихорадкой Марбург

На территории африканского государства Гвинеи зарегистрировали первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, известной также как «болезнь зеленых мартышек». Как сообщается, возбудитель лихорадки Марбург относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола. «Мы должны сделать все, чтобы остановить распространение вируса», — заявила глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти.
В Гвинее зарегистрирован первый случай заражения смертельно опасной лихорадкой Марбург

Как сообщает агентство ТАСС, на юге Гвинеи, где обнаружили заразившегося, с января по июнь произошла вспышка лихорадки Эбола, при этом заболевших лихорадкой Марбург тогда не фиксировали.

Как известно, заразившийся пациент умер, но его кровь проанализировали в нескольких лабораториях, в результате специалисты подтвердили лихорадку Марбург.

Считается, что обсуждаемый вирус передается человеку от летучих мышей, а между людьми распространяется в результате прямого контакта с заболевшим. Симптоматикой болезни считают высокую температуру и сильную головную боль, а в течение семи дней у инфицированных развиваются признаки геморрагической лихорадки. Специалисты ВОЗ отмечают, на данный момент против лихорадки Марбург не существует вакцин или лекарств.

В предыдущие годы случаи заболевания лихорадкой Марбург фиксировались в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР.

Фото: freepik.com

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