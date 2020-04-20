«В груди песок, еда казалась тухлой»: россиянки с коронавирусом рассказали о первых симптомах болезни
Своими историями они поделились с российским изданием «Известия». Так, 50-летняя Виктория рассказала, что она заболела вместе со своими детьми-подростками. «Симптоматика была классическая для коронавируса: резкий подъем температуры, общие признаки интоксикации, недомогание, заложенность носа при отсутствии насморка и полная потеря обоняния. Это было у всех в разной степени», — объяснила она, добавив, что у нее высокая температура продержалась 13 дней, в то время как горло стало красным лишь на пятый. В больнице она получила комплексное противовирусное и антибактериальное лечение. Выписали ее 9 апреля.
34-летняя Ирина оказалась в больнице с диагнозом «двусторонняя мультисегментарная пневмония» и температурой 39,6. Ей было трудно дышать и казалось, что легкие вот-вот выпадут. Врачи диагностировали у нее коронавирус. «Сперва начался сухой кашель, боль при дыхании. Ощущение, как будто в груди песок, — отметила она. — Из-за вкусовых изменений для меня вся еда казалась тухлятиной, плюс были побочные эффекты от лекарств». Ирина призналась, что болезнь сопровождалась сильнейшей слабостью, ей было трудно держать глаза открытыми и чистить зубы. После госпитализации положительная динамика наметилась только на восьмой день. Сейчас женщина уже дома, но все еще чувствует слабость и продолжает принимать прописанные врачами препараты.
У 38-летней москвички Анны первым симптомом стала температура 38 – ни кашля, ни заложенности носа, ни потери обоняния у нее не было, они появились только через 10 дней. «Было ощущение, как будто вдохнула носом воды и она стоит в переносице», — рассказала женщина. Она дважды обращалась к врачам скорой по телефону, но они говорили, что это только ОРВИ, а никак не коронавирус. На третий раз Анна вызвала врача из поликлиники и сдала анализ на COVID-19, который оказался положительным. Лечилась она дома.
Схожие с симптомами Анны зафиксировала у себя и 27-летняя Мария: «Температура поднималась до 38,4, но долгое время держалась на уровне 37. Кашель был мокрый, а не сухой. Так что симптомы достаточно индивидуальны». Девушку доставили на лечение в больницу в Коммунарке. Сейчас она уже находится дома и чувствует себя неплохо, однако сразу после выписки она чувствовала жуткую слабость – до головокружения и темноты в глазах.
Фото: pixabay
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