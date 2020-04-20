«В груди песок, еда казалась тухлой»: россиянки с коронавирусом рассказали о первых симптомах болезни

Своими историями они поделились с российским изданием «Известия». Так, 50-летняя Виктория рассказала, что она заболела вместе со своими детьми-подростками. «Симптоматика была классическая для коронавируса: резкий подъем температуры, общие признаки интоксикации, недомогание, заложенность носа при отсутствии насморка и полная потеря обоняния. Это было у всех в разной степени», — объяснила она, добавив, что у нее высокая температура продержалась 13 дней, в то время как горло стало красным лишь на пятый. В больнице она получила комплексное противовирусное и антибактериальное лечение. Выписали ее 9 апреля.

34-летняя Ирина оказалась в больнице с диагнозом «двусторонняя мультисегментарная пневмония» и температурой 39,6. Ей было трудно дышать и казалось, что легкие вот-вот выпадут. Врачи диагностировали у нее коронавирус. «Сперва начался сухой кашель, боль при дыхании. Ощущение, как будто в груди песок, — отметила она. — Из-за вкусовых изменений для меня вся еда казалась тухлятиной, плюс были побочные эффекты от лекарств». Ирина призналась, что болезнь сопровождалась сильнейшей слабостью, ей было трудно держать глаза открытыми и чистить зубы. После госпитализации положительная динамика наметилась только на восьмой день. Сейчас женщина уже дома, но все еще чувствует слабость и продолжает принимать прописанные врачами препараты.