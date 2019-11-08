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В Европе зафиксированы первые случаи заражения вирусом Зика

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕЦПКЗ) подтвердил 3 случая заражения вирусом Зика на Юге Франции. Это первые случаи распространения инфекции местными комарами, тогда как ранее Европа имела дело только с «импортированным» вирусом.

По данным ЕЦПКЗ, у всех трех пациентов симптомы вируса развились в течение нескольких дней друг от друга, это значит, что скорее всего, они были частью одного и того же цикла распространения и заражения. Ученые предполагали, что из-за глобального потепления некоторые инфекции, вызываемые укусом насекомых, рано или поздно можно будет наблюдать и в Европе. Однако увидеть появление вируса Зика было крайне неожиданно, так как он обычно ассоциируется с комаром Aedes aegypti, который до августа этого года в Южной Европе не встречался. Эксперты предупреждают, если глобальная температура продолжит расти, этот вид комаров может распространиться и дальше - на север в Европы, и привести к процветанию тропических болезней, в том числе и вируса Зика.

По оценке Центра по контролю и профилактике заболеваний США, на сегодняшний день в мире не менее 90 стран, на территории которых существует активное распространение вируса Зика, основными симптомами которого являются температура, сыпь, головные и суставные боли и конъюнктивит. Хотя у некоторых людей заражение и течение этого вируса может проходить бессимптомно.

Наибольшую опасность вирус Зика представляет для беременных женщин, так как способен вызывать микроцефалию плода - неврологическое расстройство, которое приводит к рождению детей с аномально маленькой головой, что, в свою очередь, может вызывать серьезные проблемы в развитии и , в ряде случаев, смерть. Кроме этого, инфекция, вызванная вирусом Зика, может стать причиной врожденных дефектов глаз, потери слуха и нарушения роста у детей. Для женщины же заражение этим вирусом может быть чревато потерей беременности.

На сегодняшний день вакцины от вируса Зика не существует.

Фото: Vostock-photo

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