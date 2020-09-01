В день собственного бракосочетания у молодой невесты случился сердечный приступ

И невесте очень повезло, что, когда она внезапно упала без сознания на церемонии бракосочетания, среди приглашенных гостей оказались профессиональные медработники, которые распознали, что у нее начался сердечный приступ, и провели реанимационные процедуры, чтобы сохранить ей жизнь до прибытия скорой помощи. Молодая женщина, которая, кстати, и сама всю жизнь работает врачом, была доставлена в больницу в критическом состоянии. По пути в клинику у нее останавливалось сердцебиение, из-за чего парамедикам пришлось делать ей искусственное дыхание. Сейчас женщина вместо того, чтобы наслаждаться медовым месяцем, проходит лечение в отделении интенсивной терапии в кардиологии.

Фото: pixabay

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