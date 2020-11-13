В чем заключаются основные сходства и различия между диабетом I и II типа

Инсулин напрямую связан с уровнем сахара в крови, так как помогает расщеплять его. Без этого гормона глюкоза начинает повышаться до критических показателей. По словам экспертов, оба типа диабета имеют схожие симптомы: частое мочеиспускание, беспричинное сильное похудение, постоянное чувство жажды, сильная усталость, генитальный зуд или молочница, долгое заживление ран и порезов, затуманенность зрения. Однако у людей c I типом заболевания признаки проявляются очень быстро и резко – их трудно игнорировать, в то же время при II типе они нарастают медленно и постепенно – их легче пропустить на начальном этапе: некоторые люди могут страдать от этого вида состояния до 10 лет и не подозревать об том.

Один из самых серьезных факторов риска развития диабета II типа считается избыточный вес на протяжении многих лет. Также к ним относится возраст старше 40 лет и наличие в семейном анамнезе людей с этим заболеванием. Диабет I типа вызван аутоиммунными проблемами, потому ваш образ жизни не влияет на его появление. Вы можете быть молодой и стройной, но при этом страдать от этого недуга, в группе риска даже дети. Поэтому, если вам диагностировали этот вариант болезни, будьте готовы регулярно принимать инсулин, проверять уровень сахара в крови и подсчитывать, сколько углеводов вы едите и пьете. Людям со II типом необходимо придерживаться здоровой диеты и вести активный образ жизни – на начальном этапе даже это может привести к ремиссии, однако в более запущенных случаях без приема лекарств и контроля глюкозы не обойтись.

Фото: freepik

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