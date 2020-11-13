В чем заключаются основные сходства и различия между диабетом I и II типа
Как сообщает онлайн-издание Express, оба состояния означают, что в вашей крови слишком много глюкозы, то есть сахара, что может вызвать ряд неприятных и серьезных последствий. Однако, почему это происходит, зависит от того диагноза, который вам установил врач. По данным экспертов благотворительной организации Diabetes UK, диабет II типа встречается гораздо чаще – в 80% всех зарегистрированных случаев, он возникает, когда организм по каким-то причинам не может вырабатывать достаточное количество инсулина или не может использовать его должным образом. Диабет I типа начинается, когда вследствие внутренних проблем организм начинает атаковать клетки поджелудочной железы, ответственной за выработку этого важного гормона. Таким образом, в первом случае на развитие недуга влияет образ жизни, во втором – это аутоиммунное заболевание. Лекарств, которые могли бы вылечить диабет не существует, но прогрессирование II типа можно предотвратить и вывести его в состояние стойкой ремиссии.
Инсулин напрямую связан с уровнем сахара в крови, так как помогает расщеплять его. Без этого гормона глюкоза начинает повышаться до критических показателей. По словам экспертов, оба типа диабета имеют схожие симптомы: частое мочеиспускание, беспричинное сильное похудение, постоянное чувство жажды, сильная усталость, генитальный зуд или молочница, долгое заживление ран и порезов, затуманенность зрения. Однако у людей c I типом заболевания признаки проявляются очень быстро и резко – их трудно игнорировать, в то же время при II типе они нарастают медленно и постепенно – их легче пропустить на начальном этапе: некоторые люди могут страдать от этого вида состояния до 10 лет и не подозревать об том.
Один из самых серьезных факторов риска развития диабета II типа считается избыточный вес на протяжении многих лет. Также к ним относится возраст старше 40 лет и наличие в семейном анамнезе людей с этим заболеванием. Диабет I типа вызван аутоиммунными проблемами, потому ваш образ жизни не влияет на его появление. Вы можете быть молодой и стройной, но при этом страдать от этого недуга, в группе риска даже дети. Поэтому, если вам диагностировали этот вариант болезни, будьте готовы регулярно принимать инсулин, проверять уровень сахара в крови и подсчитывать, сколько углеводов вы едите и пьете. Людям со II типом необходимо придерживаться здоровой диеты и вести активный образ жизни – на начальном этапе даже это может привести к ремиссии, однако в более запущенных случаях без приема лекарств и контроля глюкозы не обойтись.
Фото: freepik
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