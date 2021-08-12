В чем отличие «Спутника Лайт» от других вакцин: плюсы и минусы препарата

Специалист напомнила, что «Спутник Лайт» считается облегченным вариантом двухкомпонентной векторной вакцины «Спутника V», а точнее ее первой дозой. Однокомпонентный препарат представляет собой два патогенных аденовируса, которые не вызывают заболевания, поскольку к ним просто присоединяется частичка гена, который кодирует S-белок коронавируса. В свою очередь, S-белок позволяет проникать вирусу в клетки. Об этом сообщает портал Ulpressa.

«Спутник Лайт» подходит для вакцинации переболевших через полгода после болезни, между тем препарат можно использовать и для первичной вакцинации для желающих привиться облегченной версией. Стоит отметить, после процедуры могут появиться побочные эффекты вроде озноба, повышения температуры, болей в мышцах, слабости, головной боли и боли в месте инъекции — это абсолютно нормально.

По словам Валерии Речник, обсуждаемая вакцина имеет значительное преимущество, поскольку с помощью «Лайта» иммунитет вырабатывается за 28 дней вместо 42, а по окончании процедуры пациент сразу получает сертификат. Однако препарат обладает более низкой эффективностью, которая достигает 79,4%, при этом защита «Спутника V» оценивается в 90%. К тому же и иммунитет сохраняется меньше: до 4-5 месяцев.

Получить постоянный медотвод могут люди с аллергической реакцией на какой-либо компонент вакцины или лица старше 60 лет. Тогда отсрочить вакцинацию придется во время хронических заболеваний в стадии обострения, при ОРВИ, беременности и в период грудного вскармливания, а также компонент запрещен несовершеннолетним.