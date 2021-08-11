В чем особенности нового штамма коронавируса «йота» и так ли он заразен, как говорят

Дело в том, что исследования, опубликованные на портале medRxiv, издаются до завершения рецензирования. Об этом сообщает BFM.ru.

Как оказалось, 82% — не оценка летальности, имелось ввиду то, что риск смерти при заражении вирусом «йота» увеличивается на данное количество процентов по сравнению с предшественниками. Напомним, показатели касаются возрастной группы от 65 до 72 лет. Среди пожилых людей вероятность летального исхода от коронавируса достигает 1%, а при заражении новым штаммом повышается до 1,9%, отметили ученые. Значит, по данным исследования, распространение штамма «йота» практически вдвое смертельно опаснее, чем другие разновидности COVID-19.