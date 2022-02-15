В чем коварство продолжительного сухого кашля — частого проявления «омикрона»

По данным исследования Управления здравоохранения Вашингтона, кашель при «омикроне» — симптом, на который жалуются 63% пациентов.

Актуальный сегодня штамм и вправду не опускается в легкие. При нем чаще поражаются бронхи и верхние дыхательные пути, что проявляется в виде отитов, синуситов, бронхитов и тяжелых бронхиолитов, отметил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов. «Многие обращают внимание на то, что их преследует навязчивый кашель с саднением задней стенки глотки, как будто с нее снимают слизистую, — это один из симптомов поражения именно бронхов», — добавил он.