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Американские врачи зафиксировали случаи заражения туберкулезом от оленей

Американский Центр по контролю заболеваний предупреждает, что помимо болезни лайма, человек может заразиться от оленей еще и туберкулезом.

Туберкулез - крайне заразное инфекционное заболевание, которое поражает легкие, но также может проникать в позвоночник и мозг.

Его вызывает микобактерия, которая обычно распространяется воздушно-капельным путем от человека к человеку. При этом человек может даже не знать, что он болен, так как бактерия зачастую живет в организме годами в спящем режиме, не вызывая никаких симптомов. Когда же иммунная система ослабевает, бактерия может активизироваться и вызвать серьезные осложнения, включая кашель с кровью.

В своем отчете Центр по контролю заболеваний сообщает, что в штате Мичиган зафиксирован случай заражения человека туберкулезом от оленя. 77-летний мужчина заболел туберкулезом, вызванным коровьей туберкулезной палочкой, которой он заразился во время охоты на оленя. Врачи исключают другие способы заражения, так как мужчина не путешествовал в страны с эпидемией туберкулеза , не контактировал с больными людьми и не употребляй в пищу непастеризованные молочные продукты. По всей видимости, пациент мог вдохнуть заразную бактерию во время того, как разделывал оленя.

Это не первый случай заражения человека от оленей. Заболевший мужчина охотился в тех же местах, где еще двое охотников заразились туберкулезом несколько годами ранее. Как уже сообщалось в сводках центра, один из мужчин заразился опасной бактерий во время потрошения оленя, а другой - во время разделывания туши животного.

Центр по контролю заболеваний США заключает, что воздействие патогенной бактерии представляет риск заражения как активной, так и латентной формой туберкулеза.
Латентная или скрытая форма означает, что попадая в организм, бактерия живет в нем в “спящем” режиме до тех пор, пока заново не реактивируется в виде заболевания со всеми его симптомами. Как правило, это происходит при ослаблении иммунной системы.

Фото: Vostock-photo

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