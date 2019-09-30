Американские врачи зафиксировали случаи заражения туберкулезом от оленей

Туберкулез - крайне заразное инфекционное заболевание, которое поражает легкие, но также может проникать в позвоночник и мозг.

Его вызывает микобактерия, которая обычно распространяется воздушно-капельным путем от человека к человеку. При этом человек может даже не знать, что он болен, так как бактерия зачастую живет в организме годами в спящем режиме, не вызывая никаких симптомов. Когда же иммунная система ослабевает, бактерия может активизироваться и вызвать серьезные осложнения, включая кашель с кровью.

В своем отчете Центр по контролю заболеваний сообщает, что в штате Мичиган зафиксирован случай заражения человека туберкулезом от оленя. 77-летний мужчина заболел туберкулезом, вызванным коровьей туберкулезной палочкой, которой он заразился во время охоты на оленя. Врачи исключают другие способы заражения, так как мужчина не путешествовал в страны с эпидемией туберкулеза , не контактировал с больными людьми и не употребляй в пищу непастеризованные молочные продукты. По всей видимости, пациент мог вдохнуть заразную бактерию во время того, как разделывал оленя.

Это не первый случай заражения человека от оленей. Заболевший мужчина охотился в тех же местах, где еще двое охотников заразились туберкулезом несколько годами ранее. Как уже сообщалось в сводках центра, один из мужчин заразился опасной бактерий во время потрошения оленя, а другой - во время разделывания туши животного.

Центр по контролю заболеваний США заключает, что воздействие патогенной бактерии представляет риск заражения как активной, так и латентной формой туберкулеза.

Латентная или скрытая форма означает, что попадая в организм, бактерия живет в нем в “спящем” режиме до тех пор, пока заново не реактивируется в виде заболевания со всеми его симптомами. Как правило, это происходит при ослаблении иммунной системы.