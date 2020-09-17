В России зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
Согласно онлайн-изданию «РИА Новости», ситуация с распространением гриппа и ОРВИ в целом стабильная и находящаяся под контролем, однако в том, что сезон простуд стартовал, сомневаться не приходится. Анна Попова заявила, что в течение ближайшего полумесяца заболевших станет больше: «На территории Российской Федерации недельные пороги (…) превышены в 14 регионах. Это говорит о том, что сезон наступает, люди собрались, обмен вирусной информацией случился, развитие ситуации абсолютно однозначно грядет», – сказала эксперт, однако, в каких именно регионах зафиксирован рост, не уточнила.
Рассказала Попова и о том, как обстоят дела с пандемией коронавируса в России. В последние дни фиксируется стабильные рост числа инфицированных, чему способствует и возвращение людей из отпусков, и ухудшение погоды, но пока что ситуацию удается держать под контролем. По ее словам, суточный темп прироста общего числа новых случаев в среднем по стране составляет не более 0,5%, и только в 15 регионах этот показатель незначительно выше единицы. Напомним, что, по состоянию на 17 сентября, в нашей стране общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составило 1 085 281 человек, из них 5762 – за прошедшие сутки. Всего же в мире выявлено почти 30 миллионов инфицированных.
Фото: freepik
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