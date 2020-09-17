В России зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Рассказала Попова и о том, как обстоят дела с пандемией коронавируса в России. В последние дни фиксируется стабильные рост числа инфицированных, чему способствует и возвращение людей из отпусков, и ухудшение погоды, но пока что ситуацию удается держать под контролем. По ее словам, суточный темп прироста общего числа новых случаев в среднем по стране составляет не более 0,5%, и только в 15 регионах этот показатель незначительно выше единицы. Напомним, что, по состоянию на 17 сентября, в нашей стране общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составило 1 085 281 человек, из них 5762 – за прошедшие сутки. Всего же в мире выявлено почти 30 миллионов инфицированных.

Фото: freepik

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