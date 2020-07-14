Уже надо бояться? В Монголии зафиксирован первый смертельный случай от бубонной чумы
Как передает «РИА Новости» со ссылкой на информационное агентство «Синьхуа» и Министерство здравоохранения Монголии, ребенок вместе с друзьями за несколько дней до кончины съел сырое мясо сурка, который считается естественным переносчиком бубонной чумы. В прошедшее воскресенье, 12 июля, ему стало плохо. Приехавшая «Скорая» повезла подростка в больницу, но он скончался в пути. «Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — уточнил представитель Минздрава Монголии Доржийн Нарангэрэл. Двоих друзей погибшего и еще 15 человек, с которыми контактировал подросток после происшествия, изолировали на карантин в медицинском учреждении.
Доктор биологических наук, российский ученый Института им. Белозерского МГУ Алексей Аграновский в интервью «Звезде» заявил, что несмотря на тревожные новости, риска эпидемии бубонной чумы нет — сейчас существуют отработанные и весьма эффективные протоколы лечения заболевания, благодаря которым поводов для беспокойства возникнуть не должно: «Нет риска распространения эпидемии чумы сегодня. Отдельные такие случаи могут быть, но это скорее исключение».
Ранее сообщалось, что первая вспышка бубонной чумы возникла в западной Монголии, на границе с Алтаем, в начале июля, чуть позднее были зафиксированы случаи подтвержденного заболевания во Внутренней Монголии у скотоводов.
Фото: depositphotos
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