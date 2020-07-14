Уже надо бояться? В Монголии зафиксирован первый смертельный случай от бубонной чумы

Доктор биологических наук, российский ученый Института им. Белозерского МГУ Алексей Аграновский в интервью «Звезде» заявил, что несмотря на тревожные новости, риска эпидемии бубонной чумы нет — сейчас существуют отработанные и весьма эффективные протоколы лечения заболевания, благодаря которым поводов для беспокойства возникнуть не должно: «Нет риска распространения эпидемии чумы сегодня. Отдельные такие случаи могут быть, но это скорее исключение».

Ранее сообщалось, что первая вспышка бубонной чумы возникла в западной Монголии, на границе с Алтаем, в начале июля, чуть позднее были зафиксированы случаи подтвержденного заболевания во Внутренней Монголии у скотоводов.

Фото: depositphotos

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