Установлена температура, при которой гибнет коронавирус

Далее эксперты сначала нагревали обе среды в течение часа при температуре 60 градусов. После чего проверили их и обнаружили, что в стерильных условиях коронавирус погиб, а образце с клетками почек обезьяны некоторые штаммы все сохранили жизнеспособность. Затем они повторили эксперимент с более высокими температурами и обнаружили, что 15 минут при 92 градусах Цельсия достаточно, чтобы инфекция была уничтожена полностью. В связи с этим ученые сделали вывод, что для уничтожения образцов с высокой концентрацией вируса стандартного протокола дезактивации будет недостаточно. Это открытие будет особенно важно для обеспечения безопасности работы медперсонала, которые находятся в зоне повышенной опасности.

Фото: pexels

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