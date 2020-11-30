Установка коронок ради голливудской улыбки может разрушить ваши зубы к 40 годам

Как справедливо отметил британский онлайн-портал Daily Mail, стоматологи всего мира призывают молодых людей отказаться от серьезной обточки и последующей установки коронок на весь зубной ряд, как это часто делают знаменитости, среди которых и Кэти Прайс. Эта дорогостоящая процедура может привести к тому, что уже в 40 лет вам придется прибегнуть к протезированию.

Эстетическая стоматология с каждым годом становится все популярнее. Многие люди в надежде немного сэкономить устраивают себе вояж в Турцию за ослепительной улыбкой, как у голливудских звезд. Однако врачи предупреждают, что стоит понимать разницу между винирами, устанавливающимися на переднюю поверхность зуба и требующими минимальной травматизации, и коронками. Так, доктор Эс Манучахри пояснила, что процесс обточки зуба необратим и может привести к плачевным последствиям в долгосрочной перспективе. Ее поддержала доктор Эми Моусон, которая в TikTok разместила клип-предупреждение о том, как опасно копировать таких звезд, как Кэти Прайс.