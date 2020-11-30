Установка коронок ради голливудской улыбки может разрушить ваши зубы к 40 годам
Как справедливо отметил британский онлайн-портал Daily Mail, стоматологи всего мира призывают молодых людей отказаться от серьезной обточки и последующей установки коронок на весь зубной ряд, как это часто делают знаменитости, среди которых и Кэти Прайс. Эта дорогостоящая процедура может привести к тому, что уже в 40 лет вам придется прибегнуть к протезированию.
Эстетическая стоматология с каждым годом становится все популярнее. Многие люди в надежде немного сэкономить устраивают себе вояж в Турцию за ослепительной улыбкой, как у голливудских звезд. Однако врачи предупреждают, что стоит понимать разницу между винирами, устанавливающимися на переднюю поверхность зуба и требующими минимальной травматизации, и коронками. Так, доктор Эс Манучахри пояснила, что процесс обточки зуба необратим и может привести к плачевным последствиям в долгосрочной перспективе. Ее поддержала доктор Эми Моусон, которая в TikTok разместила клип-предупреждение о том, как опасно копировать таких звезд, как Кэти Прайс.
Фото: TikTok
Показав кадры пользователей, которые делятся своими спиленными до колышков зубами в этой социальной сети, доктор написала: «Прежде всего это не виниры, это коронки с полным покрытием. Если вы не знаете, такая сильная обточка зубов может привести к повреждению нервов. В какой-то момент вашей жизни вам понадобится лечение корневых каналов и их удаление. Кроме того, не забывайте, что коронки и виниры необходимо менять каждые 10-15 лет. Это значит, те, кто установил их в возрасте 18-19-ти, подвергнутся этой процедуре минимуму 4-5 раз в течение жизни, если не больше».
Моусон пояснила, что проблемой станет не только финансовое, но и биологическое бремя, потому что зубы физически невозможно обтачивать такое количество раз, поэтому нельзя исключить вероятность, что к 40 годам вам придется задуматься об имплантах. Эксперт добавила, что виниры гораздо менее разрушительны для зубов, но стоматологам гораздо быстрее и проще изготовить коронки, а не виниры, однако, облегчив работу себе, они превратят ваши зубы в культю. «Я прошу вас, если вы хотите прибегнуть к эстетической стоматологии, найдите специалиста, который предпочитает максимально щадящие способы». Многие пользователи в комментариях поблагодарили врачей за честность: «Я собиралась поставить виниры, но ваши видео убедили меня не делать этого. Спасибо!», «Наконец хоть кто-то сказал об этом! Я стоматологическая медсестра, и то, как люди делают это, убивает меня! Пожалуйста, остановитесь!»
Фото: pixabay
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