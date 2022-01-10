Усталость, лишний вес и другие признаки, что у мужчины проблемы с щитовидной железой
Врач-эндокринолог Мария Елесина в разговоре с онлайн-изданием «Доктор Питер» рассказала, на какие признаки обратить внимание, чтобы вовремя начать решать проблему. Щитовидная железа – работяга. Трудится она много и постоянно, но если случается сбой и снижается ее активность, то наступает гипотериоз. Гипотиреоз встречается в 10 раз реже у мужчин по сравнению с женщинами, но все-таки встречается. У гипотериоза нет каких-либо специфических симптомов, но есть ряд жалоб, которые встречаются у пациентов чаще всего. К ним следует отнести:
- слабость
- утомляемость
- снижение памяти
- сонливость
- депрессивные состояния
- запоры
- выпадение волос
- прибавка в весе на 2-3 кг за счет отечности
- снижение либидо
«К специфической профилактике относится только обогащение рациона йодом, дополнительных мер не требуется», – говорит Мария Елесина.
В случае тяжелого гипотиреоза возможно нарушение эрекции. Из-за снижения либидо и ухудшения общего самочувствия, напрямую на репродуктивную функцию мужчин гипотиреоз не влияет.
Фото: freepik