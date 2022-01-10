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Усталость, лишний вес и другие признаки, что у мужчины проблемы с щитовидной железой

Мы часто пишем о женском здоровье. Обсуждаем с подругами не только помады, но и новых качественных врачей. А что насчет мужчин? Как быть с ними? При температуре 37 большинство из них часто не подает признаков жизни, а в другой ситуации заставить их сходить к врачу – целая эпопея. Как же вовремя выявить у своего мужчины проблемы с щитовидной железой?
Усталость, лишний вес и другие признаки, что у мужчины проблемы с щитовидной железой

Врач-эндокринолог Мария Елесина в разговоре с онлайн-изданием «Доктор Питер» рассказала, на какие признаки обратить внимание, чтобы вовремя начать решать проблему. Щитовидная железа – работяга. Трудится она много и постоянно, но если случается сбой и снижается ее активность, то наступает гипотериоз. Гипотиреоз встречается в 10 раз реже у мужчин по сравнению с женщинами, но все-таки встречается. У гипотериоза нет каких-либо специфических симптомов, но есть ряд жалоб, которые встречаются у пациентов чаще всего. К ним следует отнести:

  • слабость
  • утомляемость
  • снижение памяти
  • сонливость
  • депрессивные состояния
  • запоры
  • выпадение волос
  • прибавка в весе на 2-3 кг за счет отечности
  • снижение либидо

«К специфической профилактике относится только обогащение рациона йодом, дополнительных мер не требуется», – говорит Мария Елесина.

В случае тяжелого гипотиреоза возможно нарушение эрекции. Из-за снижения либидо и ухудшения общего самочувствия, напрямую на репродуктивную функцию мужчин гипотиреоз не влияет.

Фото: freepik

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