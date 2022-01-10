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Усталость, лишний вес и другие признаки, что у мужчины проблемы с щитовидной железой

Мы часто пишем о женском здоровье. Обсуждаем с подругами не только помады, но и новых качественных врачей. А что насчет мужчин? Как быть с ними? При температуре 37 большинство из них часто не подает признаков жизни, а в другой ситуации заставить их сходить к врачу – целая эпопея. Как же вовремя выявить у своего мужчины проблемы с щитовидной железой?