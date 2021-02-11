Употребление пол-яйца в день может увеличить риск смерти на 7%
Как уточнили специалисты, независимо от того, каким способом приготовлено яйцо, включение этого продукта в ежедневный рацион неизменно сокращает жизнь.
По словам экспертов, на каждую дополнительную половину яйца этот риск смерти увеличивается еще на 7%, поэтому у человека, съедающего яйцо в день, вероятность смерти на 14% выше, чем у тех, кто избегает этого продукта. Исследовательская группа во главе с профессором Юй Чжаном из Чжэцзянского университета считает, что всему виной высокий уровень жира и холестерина в яйцах. Весь холестерин в яйце содержится в желтке - около 186 миллиграммов вещества на одну единицу.
Однако, по мнению некоторых коллег, к исследованию следует относиться с недоверием. Доктор Ада Гарсия, старший преподаватель кафедры общественного здравоохранения Университета Глазго, раскритиковала методологию и выводы китайской группы. «Избыточный вес или ожирение, курение или употребление слишком большого количества алкоголя, а также отсутствие физической активности гораздо более опасны. Нужно учитывать это, если хотите предупредить хронические заболевания и связанной с ними смерти», - подчеркнула она. По мнению эксперта, выводы этой научной работы преувеличены.
«Винить только яйца в повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний - это упрощенный и редукционистский подход к концепции диеты и профилактики заболеваний», - говорит она.
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Фото: pixabay.com
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