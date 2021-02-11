Употребление пол-яйца в день может увеличить риск смерти на 7%

Однако, по мнению некоторых коллег, к исследованию следует относиться с недоверием. Доктор Ада Гарсия, старший преподаватель кафедры общественного здравоохранения Университета Глазго, раскритиковала методологию и выводы китайской группы. «Избыточный вес или ожирение, курение или употребление слишком большого количества алкоголя, а также отсутствие физической активности гораздо более опасны. Нужно учитывать это, если хотите предупредить хронические заболевания и связанной с ними смерти», - подчеркнула она. По мнению эксперта, выводы этой научной работы преувеличены.

«Винить только яйца в повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний - это упрощенный и редукционистский подход к концепции диеты и профилактики заболеваний», - говорит она.

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