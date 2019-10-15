Употребление кофе во время зачатия и вынашивания ребенка может привести к выкидышу — даже пары чашек

Исследование, проведенное Национальным институтом здравоохранения США с участием более 1200 женщин, показало, что даже небольшое количество выпитого кофе может приводить к плачевным последствиям. Для того чтобы минимизировать риск потери ребенка, беременные и готовящиеся к зачатию женщины должны не просто сократить, а исключить кофеин из своего рациона. Оказывается любой уровень потребления кофеина во время беременности может увеличить риск потери ребенка, особенно в первые восемь недель. Ученые пришли к этому выводу, проанализировав результаты 1228 женщин, попытавшихся забеременеть в период с 2007 по 2011 год. Будущим мамам было предложено вести дневник выпитого за день кофе и напитков, содержащих кофеин. Результаты анализа дневников показали, что прием двух и более содержащих кофеин напитков в день в период попыток зачатия, ассоциировался в дальнейшем с риском потери беременности. Поэтому исследователи советуют женщинам, планирующим беременность, совсем исключить кофеин из рациона.

Результаты также показали, что женщины, употреблявшие меньше кофеина, чем минимально рекомендованное суточное количество, также находятся в группе повышенного риска. Кофеин является сильным стимулятором и может повышать артериальное давление и частоту сердечных сокращений — симптомы, которые существенно осложняют течение беременности. Кроме того, чрезмерное употребление кофеина может приводить к низкому весу ребенка при рождении, что в дальнейшем негативно скажется как на физическом, так и на умственном развитии ребенка.

Полный обзор и результаты этого исследования, проведенного Национальным институтом здравоохранения США, будут представлены в этом году на конгрессе Американского сообщества репродуктивной медицины (ASRM) в Филадельфии.