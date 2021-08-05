Употребление каких продуктов защищает от СOVID-19, а от чего лучше отказаться

«Важно употребление здоровых и цельных продуктов растительного происхождения, таких как фрукты, овощи, фасоль и другие бобовые, семена и цельнозерновые продукты. Также необходимо включить в свой рацион жирную рыбу и снизить количеств употребляемых продуктов с высокой степенью обработки», — передали слова диетолога в «ИноСМИ».

Исследователи считают, что ежедневно в рацион человеку необходимо добавлять фрукты, овощи, орехи, кисломолочные и цельнозерновые продукты. Также будет полезно есть жирную рыбу, виноград, темный шоколад и пить зеленый чай, так как благодаря своему составу перечисленные продукты помогают укреплять иммунитет. Помимо этого, рекомендуется воздержаться от употребления рафинированных углеводов и обработанных изделий: выпечки, сладостей, колбас или пельменей.

«Преимущество антиковидного рациона в том, что он формирует более здоровый и разнообразный микробный состав в кишечнике, а это напрямую влияет на образование крепкого иммунитета. В то же время медики напоминают, что лучшей защитой является вакцина», — сообщается в издании.