Употребление каких продуктов повышает риск развития рака груди

Ведущий исследователь программы Карлота Кастро-Эспин сообщила, что на возникновение воспалений влияют красное и переработанное мясо, сахар и насыщенные жиры. Данный тип диеты может способствовать развитию рака груди, потому что он провоцирует воспаления и в питании отсутствуют продукты, которые борются с ними. В эту категорию входят овощи, фрукты, бобы, богатые клетчаткой зерна и «хорошие» ненасыщенные жиры.

Специалисты предлагают средиземноморскую диету, которая обладает многими противовоспалительной свойствами, так как богата рыбой, овощами, цельными злаками и «хорошими» жирами, а также в ней низкое содержание красного мяса и обработанных продуктов.