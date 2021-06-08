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Употребление каких продуктов повышает риск развития рака груди

От качества вашего рациона напрямую зависит здоровье человека. Многие представительницы прекрасного пола придерживаются различных диет, чтобы достигнуть идеальных параметров. Существует тип питания, при котором может и возможно действительно похудеть, но это чревато страшными последствиями. Как оказалось, использование в пищу определенных продуктов увеличивает риск возникновения рака молочной железы.

Благодаря ученым стало известно, что женщины, которые употребляют так называемые «провоспалительные» продукты, рискуют развитием онкологии. Этот термин относится к продуктам питания, которые способствуют хроническому слабому воспалению по всему телу - состоянию, вовлеченному в различные процессы заболевания. В исследовании приняли участие 350 000 женщин, выяснилось, чем больше они ели этих продуктов, тем большая вероятность рака груди у них развивалась. Об этом сообщает MedicalXpress.

Ведущий исследователь программы Карлота Кастро-Эспин сообщила, что на возникновение воспалений влияют красное и переработанное мясо, сахар и насыщенные жиры. Данный тип диеты может способствовать развитию рака груди, потому что он провоцирует воспаления и в питании отсутствуют продукты, которые борются с ними. В эту категорию входят овощи, фрукты, бобы, богатые клетчаткой зерна и «хорошие» ненасыщенные жиры.

Специалисты предлагают средиземноморскую диету, которая обладает многими противовоспалительной свойствами, так как богата рыбой, овощами, цельными злаками и «хорошими» жирами, а также в ней низкое содержание красного мяса и обработанных продуктов.

Фото: freepik.com

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