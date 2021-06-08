Употребление каких продуктов повышает риск развития рака груди
Благодаря ученым стало известно, что женщины, которые употребляют так называемые «провоспалительные» продукты, рискуют развитием онкологии. Этот термин относится к продуктам питания, которые способствуют хроническому слабому воспалению по всему телу - состоянию, вовлеченному в различные процессы заболевания. В исследовании приняли участие 350 000 женщин, выяснилось, чем больше они ели этих продуктов, тем большая вероятность рака груди у них развивалась. Об этом сообщает MedicalXpress.
Ведущий исследователь программы Карлота Кастро-Эспин сообщила, что на возникновение воспалений влияют красное и переработанное мясо, сахар и насыщенные жиры. Данный тип диеты может способствовать развитию рака груди, потому что он провоцирует воспаления и в питании отсутствуют продукты, которые борются с ними. В эту категорию входят овощи, фрукты, бобы, богатые клетчаткой зерна и «хорошие» ненасыщенные жиры.
Специалисты предлагают средиземноморскую диету, которая обладает многими противовоспалительной свойствами, так как богата рыбой, овощами, цельными злаками и «хорошими» жирами, а также в ней низкое содержание красного мяса и обработанных продуктов.
Фото: freepik.com
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