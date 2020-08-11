Российские врачи в ходе уникальной операции удалили пациенту две разные раковые опухолив

Врачи на консилиуме приняли решение вырезать оба новообразования одномоментно при помощи лапароскопии – самого современного малоинвазивного метода, после которого процесс восстановления протекает гораздо быстрее, чем после полостной операции. Хирурги сделали всего 5 небольших надрезов (их длина не превышала 0,5 сантиметра), чтобы подобраться к опухолям и удалили их. Сейчас их пациент уже пошел на поправку, готовится к выписке и строит грандиозные планы на будущее. Первым делом он хочет поехать на дачу, чтобы восстановиться, а потом пойдет на рыбалку.

Кстати, Волгоградский областной уронефрологический центр считается одним из лучших в России, его главная специализация – онкологические больные, 70% проводимых в клинике операций относятся к этому профилю.

Фото: depositphotos

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