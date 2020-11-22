Умирающую от сахарного диабета женщину лечили от COVID-19

Инцидент произошел в Нижегородской области, именно там активно лечили коронавирус у пациентки с диабетом. В результате подобных манипуляций женщина скончалась, передает издание «Подъем» со ссылкой на дочь погибшей. «После вскрытия стало ясно, что легкие у моей мамы были чистые, что она не болела никаким коронавирусом, а умерла из-за сахарного диабета», — поделилась своим мнением дочь пациентки, добавив, что она хочет добиться справедливости и планирует обратиться в прокуратуру, но пока процесс тормозит тот факт, что важные документы оказались «утеряны и переписаны».

Министр здравоохранения нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что по факту смерти женщины сейчас проводится проверка и прежде, чем основываться на суждения кого-либо, надо установить, что произошло на самом деле: «Когда случается подобное, мы запускаем экспертизу, которая не зависит от работы конкретной медицинской организации».