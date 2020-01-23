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Умершая после четвертых родов женщина успела завещать свои органы для пересадки

Американка стала мамой в четвертый раз накануне Нового года, а через пять дней экстренно попала в реанимацию. Спасти ее не удалось, но женщина успела позаботиться о жизни других людей.

Кэтлин Торсон недолго принимала поздравления с рождением четвертого малыша. Уже через несколько дней ее доставили в реанимацию после кровоизлияния в мозг. Врачи сделали несколько операций, но не смогли спасти многодетную мать - ее мозг был мертв, пишет Daily Mail.

Доктора констатируют, что кровоизлияние в мозг по-прежнему остается одной из ведущих причин смертности в мире (наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями). Одна из самых распространенных причин - гипертонический криз. Возможно, на ситуацию с Кэтлин повлияла беременность. Согласно исследованию Американской академии неврологов в 2019 году, риск мозговых кровоизлияний у беременных наиболее высок в третьем триместре и в раннем послеродовом периоде.

Незадолго до смерти Торсон завещала свои органы в качестве донора нуждающимся в этом людям. В частности, двенадцать ее органов будут пересажены другим пациентам.

История многодетной мамы потрясла многих, в Сети тут же объявились неравнодушные люди, которые организовали сбор средств и детских вещей для супруга Кэтлин и их детей.

Фото: vostock-photo

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