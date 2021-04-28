Укусил инфицированный клещ: какие симптомы заражения могут появиться
После прогулки на природе важно осматривать себя и своих близких. Коварные насекомые могут быть переносчиками инфекций, которые могут попасть в ваш организм за короткое время. "Стоит помнить, что, если факт присасывания клеща не установлен, нельзя гарантировать, что его не было. После укуса клещ может самостоятельно отвалиться, а возбудитель может проникнуть в кровь", – рассказал РИА Новости врач-инфекционист Алексей Ртищев.
Врач сказал, что существуют симптомы, которые свидетельствуют о том, что человека укусил инфицированный клещ. Во-первых, инкубационный период после укуса достигает 1 месяца. Во-вторых, если появилась лихорадка или сыпь на теле, особенно если она кольцевидной формы, необходимо срочно обратиться ко врачу и упомянуть об укусе.
А врач-инфекционист ИКБ №2 Наталья Прохорова утверждает, что независимо от возраста у людей проявляется одинаковая симптоматика - температура и сыпь. "Не стоит паниковать, если вас укусил клещ. Необходимо как можно быстрей удалить клеща. Это можно сделать самостоятельно или же обратиться в травмпункт по месту жительства", – добавила она.
Инфекционист Ртищев поделился способом удалить клеща даже в лесу – с помощью нитки, которую можно достать из одежды. Ниткой нужно обмотать клеща ближе к коже и выкрутить по часовой стрелке. Чем раньше его вытащить, тем меньше шансов, что инфекция попадет в кровь, сообщает Алексей.
Если вы извлекли клеща, доставьте его в лабораторию Роспотребнадзора или в любую другую на исследование инфекций. "В течение одних-двух суток будет проведено исследование на наличие возбудителя четырех инфекций – клещевой боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз. При обнаружении возбудителей будет назначена экстренная профилактика", – добавил специалист.
Фото: freepik.com
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