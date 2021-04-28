Укусил инфицированный клещ: какие симптомы заражения могут появиться

После прогулки на природе важно осматривать себя и своих близких. Коварные насекомые могут быть переносчиками инфекций, которые могут попасть в ваш организм за короткое время. "Стоит помнить, что, если факт присасывания клеща не установлен, нельзя гарантировать, что его не было. После укуса клещ может самостоятельно отвалиться, а возбудитель может проникнуть в кровь", – рассказал РИА Новости врач-инфекционист Алексей Ртищев.

Врач сказал, что существуют симптомы, которые свидетельствуют о том, что человека укусил инфицированный клещ. Во-первых, инкубационный период после укуса достигает 1 месяца. Во-вторых, если появилась лихорадка или сыпь на теле, особенно если она кольцевидной формы, необходимо срочно обратиться ко врачу и упомянуть об укусе.